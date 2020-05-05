فوائد تناول الطماطم على صحة جسمك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطماطم من الخضراوات الاساسية التى نحتاجها دائما فى اعداد الطعام ومن الممكن استخدامها فى اكلات عديدة، فضلا عن ذلك فهى من أشهر أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة وتعمل على تعزيزصحة الجهاز المناعى ومقاومة الفيروسات والعدوى.

وحسب ما ذكره موقع food.ndtv فإن للطماطم فوائدعديدة على صحة الجسم وهى:

فوائد تناول الطماطم:

1:تحتوى الطماطم على مادة الليكوبين وبعض الفيتامينات الأخرى التى تحد من خطرالاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان" الرئة،الثدى، المعدة".

2:تحتوى الطماطم على بعض الاحماض والخصائص التى تعمل على طرد السموم والفيروسات من الجسم وتعزيز صحة الجهاز المناعى.

3:نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات فهى تعمل على تعزيز صحة الجسم والقلب وحمايته من تصلب الشرايين والامراض التى يتعرض لها.

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4:تناول الطماطم يعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم ، وبالتالى فهى مفيدة لمرضى السكر.

5:تحتوى الطماطم على بعض الخصائص الهامة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من القرح والالتهابات.

6:تناول الطماطم يساعد على تقوية العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام والكسور وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

7:تحتوى الطماطم على كمية كبيرة من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع الداكنة.

8:تعمل على تقوية بصيلات الشعر وحمايته من التلف والتساقط وذلك لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات المهمة للشعر.