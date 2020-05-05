إسرائيل تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

داوود عبدالرؤوف - الخليج 365 - القدس المحتلةالثلاثاء 2020/5/5 12:28 ص بتوقيت أبوظبي
سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، الإثنين، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما رفع عدد المصابين إلى 16246، كما سجلت حالة وفاة واحدة ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 235 حالة.
وقالت "الصحة الإسرائيلية": إن 90 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة و60 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.
وبحسب البيان، فإن 70 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، في حين تماثل 10064 من إجمالي المصابين للشفاء.
وأشارت "الصحة الإسرائيلية" إلى أن إجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 5947 حالة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام الأخيرة من القيود التي كانت فرضتها شهر مارس/آذار الماضي.
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