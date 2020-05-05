هل ألم العضلات من أعراض كورونا؟.. علماء يجيبون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدرجت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا (CDC)، مؤخرا، 6 أعراض جديدة تظهر على المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها ألم العضلات.

ووفقا لموقع "هيلث" البريطاني، ربما يكون عرض ألم العضلات مفاجئا أكثر من باقي الأعراض التي أضافتها (CDC) لأعراض "كوفيد-19" الأساسية، إذ يمكن أن يشعر الشخص بآلام في عضلات الجسم للعديد من الأسباب بخلاف كورونا المستجد.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تقرير نشرته خلال فبراير/شباط، إن عرض ألم العضلات غير شائع بين المصابين مقارنة بأعراض كورونا الأخرى.

ووفقا للمنظمة، تم فحص 55 ألفا و924 حالة ثبت إصابتها معمليا بكورونا في الصين، وتبين أن 14.8% من هؤلاء المرضى أبلغوا عن ألم مفصلي أو ألم عضلي.

وتعتبر هذه نسبة صغيرة جدا مقارنة بالمصابين الذين أبلغوا عن الحمى وبلغت نسبتهم 87.9% والسعال 67.7% والإعياء 38.1% وصعوبة التنفس 18.9%، لكن يظل ألم العضلات أكثر شيوعا من أعراض التهاب الحلق التي أبلغ عنها 13.9% والصداع 13.6% والقشعريرة 11.4%.





وعادة ما يسبب الشعور بألم في العضلات الإصابة بالتهاب العضلات، وهو عرض غير شائع في العدوى الفيروسية.

وقال الدكتور أمير بارزين، من مركز تشخيص الجهاز التنفسي في مركز "UNC" الطبي في تشابل هيل، إن كورونا المستجد بصفة عامة مثل الفيروسات الأخرى يمكن أن يسبب التهابات في أنسجة العضلات.

وأوضح أن ألم العضلات الناتج عن عدوى فيروسية يكون سببه تلفا في ألياف العضلات بفعل الفيروس نفسه، كما أن الفيروس يثير استجابة التهابية داخل الجسم يمكن أن تسبب انهيار غير طبيعي للأنسجة.

Advertisements

وحسب بارزين، يبدو ألم العضلات المصاحب لـ"كوفيد-19" التحسس الشديد للمس العضلات أو الشعور بألم عند حركة العضلات.

في الوقت الذي يمكن أن يشبه ألم العضلات المصاحب لفيروس كورونا ألم العضلات بعد ممارسة التمارين الرياضية، إلا أن ألم العضلات الفيروسي يكون عاما أكثر بخلاف ألم العضلات المرتبط بإصابة رياضية الذي يتركز في عضلة معينة.





وفي بعض الأحيان، يجد الأطباء صعوبة في تحديد سبب ألم العضلات الحقيقي، ما يضطرهم إلى طرح أسئلة من نوعية متى آخر مرة مارست فيها الرياضة، وهل تشكو من أعراض أخرى مثل الحمى والسعال، للمساعدة في تشخيص الحالة.

ويختلف ألم العضلات المصاحب لـ"كوفيد-19" عن ألم العضلات بعد ممارسة التمارين الرياضية أيضا في الفترة التي يستغرقها للتعافي، تتطلب آلام العضلات المرتبطة بعدوى فيروسية أسابيع وربما شهورا للتعافي، بينما لا يتطلب الأمر أكثر من 48 أو 72 ساعة فقط للتعافي من ألم العضلات الناتج عن ممارسة الرياضة.

ولعلاج ألم العضلات الناتج عن ممارسة الرياضة، يمكن اتباع إجراءات بسيطة مثل وضع الثلج على مكان الألم أو التدليك أو التمدد الخفيف وممارسة تمارين الأيروبكس البسيطة قبل البدء في التمارين المعتادة.

ونصح تشارلز أودونكور، طبيب فيزيائي في جامعة "ييل" ومختص في طب الألم، بالراحة التامة في السرير وتناول كميات كافية من المياه والسوائل، إلى جانب تناول أدوية عامة مخففة للآلام أسيتامينوفين أو الأسبرين أو الإيبوبروفين.

وشدد في حال عدم الشعور بأي تحسن، على ضرورة وسرعة طلب الرعاية الصحية.