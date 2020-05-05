مقتل بريطانية أمضت 40 عامًا من حياتها في مهنة التمريض بسبب "كورونا"

كانت الممرضة فيلومينا شيريان، (63 عاما) تستعد للتقاعد من مهنة أمضت فيها أكثر من 40 عاما، لكن فيروس كورونا المستجد أصابها قبيل التقاعد بقليل، وأدى في نهاية المطاف إلى وفاتها.

وتركت شيريان، الممرضة البريطانية من أصل هندي، خلفها زوج وثلاثة أبناء، بحسب ما أفادت "سكاي نيوز"، الأحد.

وكانت شيريان تعمل ممرضة في مستشفى جون رادكليف في منطقة أكسفورد، حيث عملت على مساعدة المرضى، بمن فيهم أولئك المصابين بكورونا.

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وتوفيت الخميس الماضي بعد أن أمضت نحو أسبوعين في وحدة العناية المركزة.

وقال زوجها "لقد كانت إنسانًا عظيمًا ، وأمًا حنون وزوجة رائعة"، مضيفا " كرّست نفسها للتمريض الذي لم يكن مجرد مهنة بل كان شغفها".

واستذكرت المستشفى السنوات الطويلة التي عملت فيها شيريان، مشيرة إلى أنها كانت محبوبة بين المرضى وطاقم المستشفى.

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وتنضم شريان برحيلها إلى قافلة طويلة من أفراد الطواقم الطبية الذين قضوا أثناء تقديم المساعدة لمرضى فيروس كورونا في بريطانيا.

وتقول أرقام رسمية في بريطانيا إن 171 عاملا في الرعاية الطبية قد ماتوا بسبب فيروس كورونا، الأمر الذي يظهر خطورة البيئة التي تعمل فيها الطواقم الطبية الآن، رغم اتخاذ إجراءات احترازية.

ومن بين هؤلاء 27 طبيبا، إلى جانب أكثر من 100 ممرض وممرضة.

وسجلت بريطانيا أكثر من 182 ألف إصابة بفيروس كورونا، فضلا عن أكثر من 28 ألف وفاة.

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