شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار قلة شرب الماء الجفاف والإصابة بالإمساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الماء من العناصر الهامة لصحة الإنسان، وعند التعرض لعدم تناول الكميات التي يحتاجها الجسم يوميا من الماء يتعرض للإصابة بالعديد من المضاعفات الصحية، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز الأضرار المرتبطة بقلة تناول الماء، وذلك وفقا لموقع "newhealthadviso".

أوضح التقرير، أن الجسم يحتاج لكميات يومية من الماء، والتي ينصح بتناولها للحصول على فوائدها للجسم، أما في حالة التعرض لنقصان نسبتها فأنت تعرض الجسم للعديد من المضاعفات على الصحة العامة.

أضرار قلة شرب الماء

وقدم التقرير العديد من الأضرار الناتجة عن قلة شرب أو تناول الماء علي الجسم، ومنها:

-عند نقص نسبة الماء في الجسم يتعرض للإصابة بالجفاف، الذي يعرضك للإصابة والشعور بالصداع، وعدم القدرة علي التركيز، وأيضا يتسبب في ظهور ببشرة شاحبة، وكل ذلك بسبب تعرضك للإصابة بالجفاف.

-من أضرار قلة شرب الماء أيضا هي الشعور بالإرهاق والخمول والتعب الشديد، وذلك نتيجة لنقص نسبة الماء في الجسم، الذي يتعرض إلي نقص حجم الدم، ويزداد عمل القلب لكي ييضخ الأكسجين في الجسم، وهذا الأمر يعرضك للإصابة للشعو بالتعب والارهاق.

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-يصاب العديد من الأشخاص الذين لا يتناولون الكميات التي يحتاجها الجسم من الماء إلي حدوث تغير في لون البول، وانخفاض عدد مرات التبول في اليوم، وهذا الأمر يعد دليل علي علي عدم قدرة الجسم علي الترطيب، وأيضا أنه يحتاج لكميات أكثر من الماء.

-الماء من خصائصها تحريك المعدة والأمعاء، وتنشيط الجهاز الهضمي، وعند تعرض الجسم لنقص في نسبتها فيزداد فرص الإصابة بالإمساك، نتيجة لعدم تنشيط الجهاز الهضمي، وعدم تحريك الأمعاء.

-من أبرز الأضرار الناتجة عن عدم تناول الماء، هي الإصابة بجفاف البشرة، نتيجة لقلة الماء في الجسم تسبب في ظهور البشرة بمظهر متعب ويفقدها حيوتها ونضارتها، كما أن نقص الماء في الجسم يتسبب في تعرض البشرة لزيادة فرص ظهور التجاعيد وعلاكات التقدم في العمر.