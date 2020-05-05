شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض مرض السكر كثرة التبول والالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر يعد من الأمراض المزمنة الخطيرة، التي يجب الاهتمام بأعراضها وعلاجها، حتي لا يتعرض الجسم لأي نوع من أنواع الانتكاسات الصحية، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز أعراض مرض السكر، وفقا لموقع " mayoclinic".

أشار التقرير، أن الإصابة بمرض السكر تعني التعرض لارتفاع شديد في نسبة الجلوكوز في الدم، وهذا يعني أن البنكرياس غير قادر علي انتاج ما يكفي الجسم من الأنسلوين لتنيظم نسبة السكر في الجسم، وفي حالة اهمال الشخص المصاب بمرض السكر قد يتعرض للعديد من المضاعفات الصحية.

وأكد التقرير، أن هناك العديد من الأعراض التي يجب توخي الحذر منها، والتعرف عليها، لأنها جرس الإنذار بالإصابة بمرض السكر، ومنها:

أعراض مرض السكر

وقدم التقرير، العديد من الأعراض التي تحذرك من الإصابة بمرض السكر، ومنها:

-الشعور بالجوع الشديد، تعد من أبرز الأعراض التي تشير إلي أن هذا الشخص يعاني من مرض السكر، ويرجع السبب إلي عدم تنظيم نسبة الجلوكوز التي تساهم في الشعور بالطاقة وهنا يقوم الجسم بالبحث عن الطعام لكي يستطيع أن يشعر بالاتزان.

-كثرة التبول تعد من أبرز أعراض الإصابة بمرض السكر، يرجع السببب في هذا العرض هو كثرة نشاط الكليتين بعد ارتفاع نسببة السكر في الدم، وتقوم الكلي باجراج هذه الزيادات عن طريق التبول بكثرة.

-التعرض للإصابة بجفاف في الفم، هذا العرض يعد طبيعي، ويكون رقم أثنين بعد كثرة التبول، لأنها هي السبب، فعند التبول بكثرة يقوم الجسم بفقدان العديد من السوائل داخله، ولذا يزداد الشعور بالعطش والجفاف في الفم لدي مريض السكر.

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-أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن التعرض لضعف النظر أو التشويش في الرئوية تعد من أعراض الإصابة بمرض السكر، وارتفاع نسبته بكثرة في الدم، وهذا هو السبب في تعرض عدسة العين إلي الانتفاخ وحدوث تشويش في الرؤية.

-من أبرز الأعراض التي تعني الإصابة بمرض السكر، هي الشعور بالتعب والإرهاق الشديد، فعند ارتفاع نسبة السكر بالدم، يصبح الجسم غير قادر علي استجابة الأنسولين في الجسم، وهذا الأمر يتسبب في تعرض الشخص للإصابة بالتعب والإرهاق الشديد.

-يعترض مرضي السكر للإصابة بالالتهابات، وهذا الأمر يحدث في حالة عدم انتظام نسبة السكر في الدم.

-تأخر التئام الجروح تعد من أبرز أعراض الإصابة بمرض السكر.