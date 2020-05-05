شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يظهر فى جسمك كدمات.. أمراض الدم أبرز الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بشكل فجائي يتعرض البعض لظهور كدمات في إحدى مناطق الجسم، دون سبب لها، ويبدأ كل شخص في التعرف إذا كان ظهور الكدمات في الجسم علامة مرض ما أم لا.



ظهور الكدمات

الأسطر القادمة توضح لك حقيقة ظهور الكدمات في جسمك، وذلك وفقا لموقع " Brightside"، ومنها:

-رفع الأوزان أو أشياء ثقيلة

رفع الأوزان يعد من الأسباب المودية لظهور الكدمات في الجسم، والسبب فيها ضعف الأوعية الدموية في الجسم، أو تعرضها للتلف، ولذا يجب توخي الحذر والقيام بهذه الأمور بحذر شديد.



حمل الاوزان

-بعض الأدوية

يمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية التي تؤثر على الدم إلى ظهور كدمات في الجسم، ومن ضمن هذه الأدوية مضادات الاكتئاب أو المسكنات أو الأدوية المضادة للالتهابات أو الأدوية المحتوية على الحديد أو الأدوية المضادة للربو.



الادموية

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- أمراض الدم

يمكن لأمراض الدم والأوعية الدموية أن تسبب كدمات، فنجد أن مرضي سرطان الدم، أو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية، أو نقص الصفائح الدموية، يظهر لديهم كدمات وتعد من أبرز الأسباب.



امراض الدم المختلف

- نقص الفيتامينات

ظهور الكدمات في الجسم بدون وجود أسباب، تعد من العلامات التي تشير إلي أن هذا الجسم يعاني من نقص في بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية.



نقص الفيتامينات

-اختلال التوازن الهرموني

تعد "التقلبات" الهرمونية أحد أكثر الأسباب شيوعًا لظهور الكدمات، يمكن أن تظهر إذا كنت تعاني من نقص في هرمون الاستروجين، فخلال فترة انقطاع الطمث ، أو إذا كنت تتناول أدوية هرمونية ، أو إذا كنت حامل، يقل نسبة هرمون الأستروجين في الأوعية الدموية ويمكن أن تتلف جدران الشعيرات الدموية بسهولة كبيرة، وتظهر الكدمات.

-علامة على مرض السكر

لمرض السكري تأثير سلبي على الدورة الدموية ، لذلك يظهر الكدمات. ويمكن أن تكون الكدمات أيضًا أحد أعراض هذا المرض في مرحلة مبكرة جدًا

-تغيرات مرتبطة بالعمر

مع التقدم في العمر تضعف الشعيرات الدموية، وتفقد الأنسجة مرونتها، ولذا يظهر الكدمات في الجسم .