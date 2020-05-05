شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة علمية: اختبار علاج جينى جديد لعمى الألوان الكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة neuroscience العلمية عن التوصل لعلاج جيني جديد قد يساعد المصابين بعمى الألوان ، أو عمى الألوان الكامل على تحسين الوظيفة البصرية، حيث اشارت التجربة الأولية في المرضى إلى أن العلاج الجيني الجديد لعمى الألوان الكامل ، الذي طورته مجموعات بحثية مقرها في توبنجن وميونيخ بألمانيا هو آمن كما تم الحصول على أدلة أولية لفعاليته.

ووفقا للتقرير فإن الأشخاص الذين يولدون مع عمى الألوان الكامل غير قادرين على تمييز الألوان رؤيتهم ضبابية وعيونهم شديدة الحساسية للضوء الساطع ويرجع ذلك إلى وجود خلل في الخلايا المخروطية مستقبلات الضوء في شبكية العين المسؤولة عن ضوء النهار ورؤية الألوان حتى الآن لا يوجد علاج للسبب الأساسي.

في حوالي ثلث جميع مرضى عمى الألوان يكون العيب في جين CNGA3 ، قام فريق من معهد أبحاث العيون في المستشفيات الجامعية في توبنجن وأقسام الصيدلة وطب العيون في LMU بتطوير علاج يجب من حيث المبدأ تصحيح هذا العيب الجيني.

يتضمن إدخال النسخة الطبيعية من جين CNGA3 مباشرة في شبكية المريض بمساعدة فيروس غير ضار بعد بضعة أسابيع ، يمكن لخلايا الشبكية أن تعبر عن هذه النسخة الوظيفية من جين CNGA3 وتكون قادرة على إنتاج الشكل السليم للبروتين المقابل والذي يجب أن يعيد وظيفة المخاريط المعيبة، في هذه الحالة ، يتم نقل الجين السليم بواسطة فيروس مرتبط بالغدة الدرقية طوره الباحثون.

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تم الانتهاء من أول دراسة سريرية لهذا النهج في المرضى في مستشفى جامعة العين توبينجن، تظهر النتائج في مجلة JAMA Ophthalmology. في الدراسة تم علاج تسعة مرضى من مرضى عمى الألوان الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و 59 سنة عن طريق حقن الفيروس الذي يحمل جين CNGA3 السليم في شبكية العين الأكثر إصابة.

يقول البروفيسور دومينيك فيشر ، الذي ترأس الدراسة السريرية: "لم يعاني الأشخاص التجريبيون من أي مشاكل صحية تتعلق بالادوية نتيجة لذلك ، ولم تظهر شبكية العين أي تغييرات دائمة و الهدف الرئيسي من هذه الدراسة السريرية الأولى تم تحقيقه يمكن تصنيف العلاج على أنه آمن كان هناك أيضا تأثير إيجابي واضح من حيث الفعالية تحسنت الوظيفة البصرية للمرضى إلى حد ما ، سواء من حيث التركيز أو فيما يتعلق بالتباين ورؤية الألوان.