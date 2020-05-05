شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أنواع فقدان الذاكرة وأعراضها المختلفة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إصابات الرأس والدماغ أثناء حادث سيارة من الأمور الشائعة ويمكن أن تختلف في شدتها، ويجب فحصها من قبل الطبيب بأسرع ما يمكن، فقد يسبب ذلك مشاكل عديدة وإصابات خطيرة فى الدماغ وفقدان الذاكرة، وحسب ما ذكره موقع floridaphysicalmedicine فإن أنواع فقدان الذاكرة هى:

أنواع فقدان الذاكرة:فقدان الذاكرة ما بعد الصدمة

وهو حالة من الارتباك أو فقدان الذاكرة في الوقت الذي يقع مباشرة بعد وقوع حادث مؤلم ، مثل حادث سيارة.

فقدان الذاكرة الأمامي

و هو الأكثر شيوعًا، إنه فقدان القدرة على تكوين ذكريات لفترة من الوقت بعد وقوع الحادث ، مما يدفع الفرد إلى عدم تذكر فترة من الوقت بعد إصابة الرأس المؤلمة.

فقدان الذاكرة إلى الوراء

هو فقدان الذكريات التي تشكلت قبل إصابة في الرأس.

يمكن أن يكون فقدان الذاكرة الناتج عن حادث سيارة خطير لذلك يجب استشارة الطبيب فورا لتلقى العلاج المناسب للحالة .

وهناك أعراض مختلفة لفقدان الذاكرة وهى

أعراض فقدان الذاكرة

1:فقدان الذاكرة على المدى القصير أو المدى الطويل.

2:تباطؤ القدرة على معالجة المعلومات.

3:صعوبة التركيز أو الانتباه.

4:الشعور بالضباب العقلي.

5:مشكلة في تعدد المهام.

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6:عدم القدرة على تنظيم الذكريات أو الأفكار.

7:إعياء.

8:الصداع أو الصداع النصفي.

9:حساسية للضوء أو الصوت.

10:الغثيان و القيء.

11:طنين في الأذنين.

12.القلق والعصبية و الاكتئاب

13:دوار.

14:تغييرات بصرية.