شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميا: 25 % من مرضى الفيروس التاجى قد يتعرضون لفشل كلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني أكثر من ربع مرضى الفيروس التاجي من الفشل كلوي، وحسب ما ذكرته صحيفة ديلى ميل، حيث هناك تحذيرات من أن العدوى القاتلة يمكن أن تؤدي إلى اصابات شديدة بالكلى ، وهي حالة خطيرة مفاجئة يمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها على الفور.

يحتاج الآلاف في العناية المركزة إلى دعم كلوي خاص يتولى دور الكلى حتى يتمكنوا من التعافي ، حيث وصل عدد الوفيات في بريطانيا إلى 28491 شخصاً ، مما وضع البلاد في طريقها لتصبح الأكثر تضرراً في أوروبا.

وفقا لمنظمة رعاية الكلى فى المملكة المتحدة فإن 25% من مرضى فيروس كورونا الذي يستخدمون أجهزة التنفس الصناعى يعانون من مشاكل عديدة فى الكلى قد تصل للفشل الكلوى.

كما أفادت " بي بي سي" أن أكثر من 2000 مريض بالفيروس التاجى تم إدخالهم إلى العناية المركزة في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية يعانون من فشل كلوي ، وحذرت الحكومة منذ ذلك الحين من الضغط على المعدات اللازمة لعلاج مماثل للمخاوف بشأن أجهزة التنفس في بداية تفشي المرض.

غالبًا يكون الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الفشل الكلوي هم نفس المرضى الأكثر عرضة للوفاة من فيروس كورونا ،ما في ذلك المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقًا مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو أمراض الكبد أو مرض السكري، لكن العلماء يظنون أن الفيروس يهاجم الكلى مباشرة عن طريق الالتصاق بها.

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درس فريق دولي بقيادة الباحث في جامعة كولومبيا البريطانية الدكتور جوزيف بينينجر كيف يمكن للفيروس أن يصيب الأوعية الدموية والكليتين باستخدام أورجانويد - أعضاء صغيرة صغيرة هندسية تكرر الشيء الحقيقي.

يمكن للفيروس أن يصيب ويضاعف نفسه مباشرة في هذه الأنسجة ، وفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة Cell في 2 أبريل.

النتائج هي معلومات مهمة بالنظر إلى حقيقة أن الحالات الشديدة من COVID-19 تظهر مع فشل متعدد الأعضاء، وجد الباحثون في ووهان - حيث نشأ الفيروس في ديسمبر 2019 - أعدادًا كبيرة ومقلقة من الوفيات التي تنطوي على الفشل الكلوي.

أجرى فريق تشريح الجثث على الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب COVID-19 ووجدوا أن تسعة من أصل 26 يعانون من إصابات حادة في الكلى وسبعة لديهم جزيئات من فيروسات التاجية في كليتهم .

قال بول بالفسكي ، أخصائي أمراض الكلى في كلية الطب بجامعة بيتسبيرغ والرئيس المنتخب: "إنه يثير الشك الواضح للغاية في أن جزءًا على الأقل من إصابة الكلى الحادة التي نراها ناتجة عن تورط فيروسي مباشر في الكلى".

وأضاف أن هذا يختلف عما شوهد في تفشي السارس في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، وهو فيروس تاجي ذي صلة .