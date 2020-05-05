شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب خلايا الأمعاء ومسحات المستقيم وسيلة جديدة للتشخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة neuroscience العلمية أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الخلايا المعوية في الجهاز الهضمى، حيث كشف الباحثون أنه بالإضافة إلى مسحات الأنف والحلق ، يمكن أن تكون مسحات المستقيم وعينات البراز مفتاحًا لاختبار الفيروسات التاجية والإصابة بالعدوى أيضا.

حيث وجد باحثون من معهد هوبريشت في أوترخت والمركز الطبي بجامعة إيراسموس إم سي روتردام ، وجامعة ماستريخت في هولندا أن فيروس التاجي كورونا يمكن أن يصيب خلايا الأمعاء ويتكاثر فيها، فباستخدام أحدث نماذج زراعة الخلايا في الأمعاء البشرية ، نجح الباحثون في نشر الفيروس في المختبر ، ومراقبة استجابة الخلايا للفيروس ، وتوفير نموذج جديد لاستزراع الخلايا لدراسة كوفيد 19.

يمكن لهذه النتائج أن تفسر ملاحظة أن ما يقرب من ثلث مرضى كورونا يعانون من أعراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال ، وحقيقة أنه يمكن اكتشاف الفيروس في كثير من الأحيان في عينات البراز، و تم نشر نتائج هذه الدراسة في مجلة ساينس العلمية .

يُظهر المرضى المصابون بـكوفيد 19 مجموعة متنوعة من الأعراض المرتبطة بالأعضاء التنفسية مثل السعال والعطس وضيق التنفس والحمى وينتقل المرض عبر قطرات صغيرة تنتشر بشكل أساسي من خلال السعال والعطس، ومع ذلك ، يعاني ثلث المرضى أيضًا من أعراض معدية معوية ، مثل الغثيان والإسهال بالإضافة إلى ذلك ، يمكن الكشف عن الفيروس في البراز البشري لفترة طويلة بعد اختفار أعراض الجهاز التنفسي هذا يشير إلى أن الفيروس يمكن أن ينتشر أيضًا من خلال ما يسمى "انتقال البراز عن طريق الفم".

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على الرغم من أن أعضاء الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي قد تبدو مختلفة تمامًا إلا أن هناك بعض أوجه التشابه الرئيسية، هناك تشابه مثير للاهتمام بشكل خاص هو وجود مستقبل ACE2 ، وهو المستقبل الذي يمكن من خلاله لدخول فيروس كورونا للخلايا البشرية ، داخل الأمعاء أيضا يوجد بمستقبلات ACE2 ولكن حتى الآن لم يكن معروفًا ما إذا كانت الخلايا المعوية يمكن أن تصاب بالفعل وتنتج جزيئات الفيروس.

ودرس الباحثون استجابة الخلايا المعوية للفيروس بواسطة تسلسل الحمض النووي الريبي ، وهي طريقة لدراسة الجينات النشطة في الخلايا وكشف ذلك عن تنشيط ما يسمى بالجينات المحفزة للانترفيرون، هذه الجينات معروفة بمكافحة العدوى الفيروسية، سيركز العمل المستقبلي على هذه الجينات بعناية أكبر ، وكيف يمكن استخدامها لتطوير علاجات جديدة.