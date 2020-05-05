شكرا لقرائتكم خبر عن هل سقوط عينات كوفيد 19 فى العينين تجعل الشخص عرضة للإصابة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساؤلات كثيرة حول طرق العدوى بفيروس كورونا وهل هي فقط تعتمد على التعرض لرذاذ أو سعال شخص يحمل الفيروس أم هناك طرق أخرى يمكن أن تكون سببا في التقاط عدوى كورونا ، وهناك سؤال هام يتم طرحه هل تنتقل عدوى كورونا عن طرق العين وهى أحد أهم الأعضاء الحساسة في جسم الإنسان.

وتجيب الدكتورة آني نجوين ، أستاذ مساعد طب العيون السريري والمدير المساعد لزمالة جراحة القرنية والانكسار في معهد جامعة كاليفورنيا الجنوبية للعيون على الأسئلة المتداولة حول ما إذا كانت أعيننا عرضة للفيروس التاجي الجديد.

س: إذا سقطت قطرات كوفيد 19 في العينين فهل الشخص عرضة للإصابة؟

ج: لم يتم دراسة دليل انتقال العين بشكل جيد ومع ذلك ، فإن الأغشية المخاطية ، التي تبطن العديد من تجاويف الجسم والأعضاء بما في ذلك الجهاز التنفسي ، هي الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات التاجية والفيروسات بشكل عام، كما يصطف سطح العين والجفون الداخلية بواسطة الغشاء المخاطي المسمى الملتحمة لذلك ، إذا هبطت القطرات المصابة في العينين ، فربما يكون الشخص عرضة للإصابة.

لا يزال يُعتقد أن نمط انتقال فيروس كورونا يكون في المقام الأول من خلال قطرات الجهاز التنفسي من شخص لآخر ومع ذلك ، يمكن أن يعيش الفيروس أيضًا على الأسطح حتى بضعة أيام ؛ لذلك فإن لمس سطح مصاب ثم لمس عينيه أو أنفه أو فمه دون غسل يديه قد يؤدي إلى العدوى.

س:هل يمكن لتنظيف العينين بالماء أو قطرات العين التي لا تستلزم وصفة طبية أن تقلل من فرص الإصابة بالعدوى؟

ج: يحتوي سطح العين على آليات الحماية الخاصة به ، بما في ذلك البروتينات المضادة للميكروبات والتشحيم الطبيعي لذلك ، لا يلزم التنظيف الروتيني للعينين أو غسلهما بالماء وقد يؤدي في الواقع إلى إزالة بعض الحواجز الواقية الطبيعية لسطح العين ، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى.

إذا أصبحت العينين متهيجة أو حمراء ، فقد يساعد استخدام الدموع الاصطناعية التي لا تستلزم وصفة طبية في تخفيف الأعراض .

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س:هل صحيح أن ارتداء العدسات اللاصقه تزيد من خطر للإصابة بـفيروس كورونا؟

ج: مع النظافة المناسبة ، لا يوجد دليل على أن ارتداء العدسات اللاصقة في حد ذاته يزيد من خطر الإصابة بـفيروس كورونا ومع ذلك ، فإن مرتدي العدسات اللاصقة يلمسون أعينهم أكثر من الشخص العادي، إذا كان لدى الشخص ميل للمس أو فرك عينيه، فقد يكون من الأفضل التبديل إلى النظارات مؤقتًا ،نظرًا لخطر انتقال العدوى من الاحتكاك دون نظافة اليدين المناسبة، أيضًا ، تقلل النظارات من خطر التهيج الناتج عن ارتداء العدسات اللاصقة وتعمل أيضًا كحاجز يجبر الشخص على التوقف مؤقتًا قبل لمس عينيه.

على الرغم من أنها ليست أفضل حماية ، يمكن أن تعمل النظارات أيضًا كدرع جزئي من قطرات الجهاز التنفسي إذا واصلت ارتداء العدسات اللاصقة ، فتأكد من الالتزام بعناية بنظافة العدسات اللاصقة وغسل اليدين إذا ظهرت احمرار أو تهيج ، يرجى التوقف عن ارتداء العدسات اللاصقة والاتصال بطبيب العيون.

س:هل صحيح أن العين الوردية هي علامة مبكرة على الاصابه بكورونا؟

ج: نعم تم الإبلاغ عن أن أو التهاب الملتحمة قد يكون علامة محتملة للعدوى بكورونا ولا يزال من غير المؤكد بالضبط النسبة المئوية للمرضى الذين يعانون من كوفيد 19 لديهم مظاهر عينية، على الرغم من أن دراسة حديثة في JAMA Ophthalmology أفادت أن ما يصل إلى ثلث المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى مصابين بفيروس كورونا يعانون من تشوهات في العين ، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات

س: هل يمكن أن يسبب فيروس كورونا ضررًا مؤقتًا أو دائمًا للعينين ؟

ج: على الرغم من أن التهاب الملتحمة ، وهو حالة مؤقتة تم ربطه بـالاصابه بفيروس كورونا ، في هذه المرحلة لم يتم الإبلاغ عن تلف العين الدائم من عدوى كوفيد 19 إذا كان المريض يعاني من ضيق في التنفس لفترة كافية ، فقد يؤدي ضعف التروية والحرمان من الأكسجين نظريًا إلى تلف محتمل للأنسجة النشطة استقلابيًا مثل العصب البصري أو شبكية العين ، ولكن لم يتم الإبلاغ عن ذلك بعد في الحالات ذات الصلة بـ فيروس كورونا في هذه الحالة ، يمكن أن يكون تلف العين بسبب نقص الأكسجين ، بدلاً من الفيروس نفسه.

س: هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا عبر قطرات الدموع ؟

ج : كان الانتقال من خلال أنسجة العين المصابة أو السائل مثيراً للجدل تم الكشف عن فيروس كورونا الجديد في عينات الدموع في عدد قليل من الحالات نظرًا لوجود جسيمات فيروسية فمن الممكن بالتالي انتقال عدوى كورونا من خلال قطرات الدموع على الرغم من أن الخطر منخفض على الأرجح.