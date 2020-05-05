شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التجارب فى بريطانيا على دواء جديد محتمل لعلاج كورونا والنتائج فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مستشفى جامعة ساوثهامبتون ببريطانيا التجارب على دواء جديد محتمل لعلاج فيروس كورونا، وهو عقار SNG-001، الذي يمكن أن يكون واعداً في المعركة ضد فيروس كورونا، وتوقع الباحثون أن تظهر نتائج التجارب بحلول نهاية شهر يونيو القادم بحسب ما ذكرت جريدة ديلي ميرور البريطانية.

وعقار SNG-001، الذي طورته شركة Synairgen ، يعد الجسم لهجوم فيروسي عن طريق تحفيز الاستجابة المناعية في الرئتين لمرضى الربو وأمراض الرئة المزمنة.





ومن المتوقع أن يساعد العلاج مرضى فيروس كورونا ويمنع الحالات الأكثر خطورة من الحاجة إلى العناية المركزة والحاجة لأجهزة التنفس الصناعي.

وبحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن ريتشارد مارسدن، الرئيس التنفيذي لشركة Synairgen: "إن الدواء عبارة عن تركيبة خاصة من الإنترفيرون بيتا IFN-beta التي تقدم مباشرة إلى الشعب الهوائية حيث يتواجد الفيروس.

وأشار إلى أن ما أظهره البحث هو أن كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات المزمنة، لديهم استجابة ضعيفة من الإنترفيرون بيتا في جسمهم عند وجود فيروس.

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لذا يستخدم عقار SNG-001 انترفيرون بيتا - وهو بروتين ينتجه الجسم لمعالجة الفيروسات.

وقال البروفيسور توم ويلكنسون، أستاذ جامعة ساوثامبتون البريطانية، الذي يقود التجربة: "في عالم مثالي، سنرى تحسنًا كبيرًا في صحة المرضى الذين يتلقون الدواء، وانخفاض في أولئك الذين يحتاجون إلى العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي."

وأضاف قائلاً : "لا زلنا في الأيام الأولى لفهم ذلك وسنعرف المزيد عندما نحصل على النتائج خلال الأيام المقبلة."

جدير بالذكر أن الأنترفيرون بيتا أو IFN-beta يمكنه حماية الخلايا من العدوى التنفسية وهو بروتين موجود بشكل طبيعي وينظم استجابات الجسم المضادة للفيروسات.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من التجارب على أدوية عديدة يجرى عليها العلماء حول العالم تجارب عديدة ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لعلاج نهائي لفيروس كورونا.