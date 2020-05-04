شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «الجزر».. جوجل تواصل تشجيع مستخدميها للبقاء في المنزل بـ«تحدي الفلفل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محرك البحث جوجل عن إطلاق منصة الألعاب الإليكترونية على واجهته الرئيسية لتشجيع الجميع وخاصة الأطفال على البقاء في المنزل، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تحت اسم «الألعاب في شعارات Google المبتكرة الرائجة».

فكل مع عليك القيام هو الضغط على اللوجو، ومن ثم البدء في لعبة «تحدي الفلفل»، وهي المحاولة في توجيه ضربة قوية للفلفل ثم ظهور معلومات عن أنواع الفلفل المختلفة.

وكان «جوجل» قام من قبل بتغيير شعاره، لتوعية العالم أجمع بضرورة البقاء بالمنزل للحماية من الإصابة بعدوى فيروس «كورونا» المستجد، وقدم لعبة «تحدي الجزر»، في وقت سابق.

يمكنك اللعب من هنا:

https://www.google.com/search?q=google+doodles

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