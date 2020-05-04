تعرفي علي طريقة تحضير قطايف بالفستق الحلبي

القاهرة – لايف ستايل المقادير

- القطايف : 500 غراماً

- فستق حلبي : نصف كوب (مفروم ناعم)

- ماء الزهر : ملعقة كبيرة

- سكر البودرة : ملعقة كبيرة

- شيرة : 2 كوب

- السمنة : 2 ملعقة كبيرة (مذابة)

- مستكة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

طريقة التحضير اخلطي الفستق الحلبي مع المستكة والسكر البودرة وماء الزهر.

احشي حبات القطايف بكمية وافرة من المزيج.

ادهني صينية فرن بالقليل من السمن.

ادهني القطايف المحشية بالسمن المذاب بواسطة فرشاة.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة حتى تصبح القطايف ذهبية اللون ومقرمشة.

ضعي القطايف الساخنة في القطر البارد وقدميها ساخنة. قد يهمك ايضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت القطايف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عجينة القطايف بالكراميل

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