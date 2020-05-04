تعرف علي أهم وأبرز فوائد البندق

تحتوي حبوب المكسرات على العديد من الفوائد، ولكن البندق يحتوي على فيتامينات مختلفة ويتمتع بنكهة عالية، ويحتوي على مصادر غنية تعزز صحة القلب .

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهم فوائد البندق :



- تعزيز صحة القلب

تُعد المكسرات الحبيبية مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في الحفاظ على صحة قلبك عن طريق تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين الدورة الدموية، بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي هذه المكسرات على حمض الفوليك ، وهو فيتامين أساسي يساعد في تحطيم حمض أميني في الدم يسمى الهوموسيستين ، والذي يزيد في الجسم من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية.

- تحسين صحة الدماغ

يمكن أن يساعد النشاط المضاد للأكسدة في حبوب البندق في تحسين الوظيفة الإدراكية وتقليل خطر الإصابة بالخرف، تحمي مضادات الأكسدة هذه الدماغ من الجذور الحرة التي تسبب أمراض تنكسية عصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون والخرف.

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- الحفاظ على قوة العظام

تساعد المعادن الهامة مثل الكالسيوم والفوسفور والنحاس والزنك الموجودة في حبوب البندق في تقوية العظام، يمكن أن تساعد حبوب البندق عند تناولها يوميًا على منع الأمراض المرتبطة بالعظام مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل.

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