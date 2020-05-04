تعرفي علي طريقة تحضير الكنافة بالجبن اللذيذة والشهية

المقادير

- عجينة كنافة : 1 كيلو (الخشنة)

- جبن عكاوي : 2 كيلو (تشيكي)

- سمن : 200 غم (بقري أو نباتي)

- قطر : ربع كوب (بارد)

- سكر : كوبان (للقطر)

- الماء : كوب (للقطر)

- ماء الزهر : ملعقة (للقطر)

- عصير الحامض : قليل (عصره صغيرة، للقطر)

طريقة التحضير

1. تقطع الجبنة بالسكين وتنقع في ماء بارد خلال الليل على أن يغير مائها عدة مرات لنتخلص من ملوحة الجبن ويجب إضافة ماء بارد في كل مره ثم تصفى في اليوم التالي من الماء جيدا قبل الإستعمال.

2. لإعداد القطر: يوضع السكر والماء على النار ويترك ليغلي قليلا يضاف عصير الحامض وماء الزهر والورد ويترك على حده ليبرد.

3. في وعاء تخلط السمن والقطر مع عجينة الكنافة من ثم تطحن في الخلاط.

4. توزع العجينة في صينية من ثم تدخل الى الفرن لمدة عشر دقائق لتجفف، تخرج من الفرن وتترك على حده لتبرد.

5. تنخل المقادير لنحصل على مسحوق ناعم من الكنافة.

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6. في صينية غير لاصقه تدهن بقليل من السمن ويضاف فوقها الكنافة الناعمة وتضغط جيدا بإستخدام اليد توزع الجبنة المحلاة فوق الكنافة وتدخل إلى فرن حامي على أول طبقه من تحت وليس على النار مباشرةً ومن وقت إلى آخر تبرم الصينيه داخل الفرن وتنزع الماء الزائد من الجبن من وقت لآخر حتى تحمر جوانب الصينية ونحصل على لون ذهبي عندها تكون الكنافة قد خبزت وأصبحت جاهزة.

7. تنزع الصينية من الفرن وتقلب بحذر الى صينية أكبر بقليل تقطع الكنافة وتقدم ساخنة مع القطر.

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