تعرفي علي طريقة تحضير كنافة منزلية دايت

القاهرة – لايف ستايل المقادير

- سكر : كوب

- الماء : نصف كوب

- عصير الحامض : ملعقتان صغيرتان

- ماء الزهر : ملعقتان كبيرتان

- جبن عكاوي : 500 gr

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- الكنافة : كوبان (فرك)

طريقة التحضير 1- لتحضير القطر، يوضع السكّر مع الماء في وعاء على نار متوسّطة. يُحرّك المزيج باستمرار حتّى بدء الغليان. يُزاد عصير الحامض وماء الزهر تدريجيّاً ويُحرّك جيّداً. يوضع جانباً ليبرد.

2- تُبرش الجبنة برشاً خشناً وتوضع في مصفاة. توضع المصفاة في وعاء كبير وتُترك الجبنة تحت الماء الجارية لمدّة 20-15 دقيقة حتّى يخلو طعمها من الملح. تُعصر جيّداً.

3- تمسح صينيّة (عمق 3 سنتم. وقطر 25 - 30 سنتم.) بالزيت. يُفرك فرك الكنافة بين الأصابع حتّى ينعم، ثمّ يمدّ بالتساوي في الصينيّة ويُكبس جيّداً بكفّ اليد. توضع الصينيّة في الفرن المحمّى مسبقاً بدرجة 250) ْ م.) لمدّة 10 دقائق أو حتّى تحمرّ الجوانب. تُرشّّ الجبنة بالتساوي فوق الفرك وتوضع الصينيّة مجدّداً في الفرن لمدّة 5 دقائق أو حتّى تذوب الجبنة. تُترك جانباً حتّى تبرد قليلاً.

4- يوضع وجه طبق التقديم على الصينيّة.

5- تُقلب الصينيّة على الطبق بهدوء حتّى تبقى مُتماسكة ويُصبح الفرك على الوجه.

6- تُقطّع الصينيّة إلى 12 قطعة متساوية. تُقدّم ساخنةً. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت الكنافة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك الكنافة

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