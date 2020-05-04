تعرفي علي طريقة تحضير رموش الست

القاهرة – لايف ستايل المقادير

- سميد ناعم : نصف كوب

- طحين : كوب وربع

- الزبدة : نصف كوب (أو سمنة بدرجة حرارة الغرفة)

- سكر البودرة : 2 ملعقة كبيرة

- جوز الهند : 2 ملعقة كبيرة (ناعم)

- البيض : 1 حبة (بحرارة الغرفة)

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- حليب : ملعقة كبيرة

- شيرة : كوب

- فستق حلبي : 2 ملعقة كبيرة (مفروم ناعم / للتزيين)

طريقة التحضير اخفقي الزبدة مع السكر في وعاء بالمضرب الكهربائي حتى يصبح المزيج كريمياً.أ

ضيفي البيضة والفانيلا والحليب واخفقي جيداً.

اخلطي الطحين وأضيفي السميد وجوز الهند والبيكنج باودر في وعاء ثم أضيفي المزيج لمزيج الزبدة والسكر والبيض واخلطي جيداً حتى تتكون عجينة متماسكة.

غطي وعاء العجين وأدخليه الثلاجة لمدة نصف ساعة.

اصنعي كرات من العجينة متوسطة الحجم و ادهنيها بصفار بيضة مع فانيلا وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة حتى يصبح لون الحلى ذهبي.

ازيلي الصينية من الفرن ووزعي الشيرة الباردة على الحلى ورشة فستق حلبي أو جوز هند حسب الرغبة وقدميها دافئة أو باردة. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البسبوسة بالسميد تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير البسبوسة بالسميد سهلة وسريعة

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