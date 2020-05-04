تعرفي علي طريقة تحضير الكنافة النابلسية

المقادير

- الكنافة : 1 كيلو

- سكر البودرة : 200 غم

- سمن : 200 غم (مذاب)

- ملون الطعام الاحمر : 5 ملليلترات (أو أصفر)

- جبن عكاوي : 1 كيلو (منقوعة 24 ساعة وتصفى جيداً / للحشو)

- جبن موزاريلا : 250 غراماً (للحشو)

- سمن : 150 غراماً (للحشو)

- الماء : ليتر (الشيرة / القطر)

- سكر : 2 كيلو (الشيرة / القطر)

- ماء الزهر : 100 ملليلتر (الشيرة / القطر)

- ملح الليمون : 5 غرام (الشيرة / القطر)

- فستق حلبي : 15 غم (للتزيين)

طريقة التحضير

1. يُبشر الجبن العكاوي، ويُوضع في ماء دافئ لمدة 30 دقيقة للتخلص من الملح الزائد.

2. ثم يُصفى جيداً مع الضغط للتخلص من الماء الزائد.

3. يقسم السمن الساخن إلى ثلاثة أقسام متساوية.

4. يخلط اللون الأحمر مع الجزء الأول من السمن، ويُقلب حتى يذوب تماماً.

5. تُوضع الكنافة في وعاء عميق، وتُفكك خصلات الكنافة.

6. يُرش خليط السمن الأحمر على الكنافة، وتُفرك جيداً حتى تتجانس.

7. يُوضع الجزء الثاني من السمن في صينية دائرية على نار هادئة، تفرد الكنافة بحيث تغطي قاع الصينية مع الضغط عليها حتى تتماسك من أسفل وتكون بسمك 1 سم.

8. تضاف الكمية المتبقية من السمن على سطح الكنافة وجوانبها.

9. تترك صينية الكنافة على نار متوسطة، يُراعى تحريك الصينية على النار لمدة 10 دقائق حتى تُحمر وتتماسك.

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10. يُفرد الجبن فوق الكنافة بالتساوي، حيث يُغطيها، مع مراعاة عدم ملامسة الجبن لجوانب الصينية حتى لا يحترق.

11. تغطى بصينية أصغر، وتُترك على النار قليلاً حتى يسيل الجبن.

12. تُقلب الصينية حيث تكون الصينية المستخدمة كغطاء بها الجبن مُغطى بالكنافة.

13. تُسقى بقليل من الشربات القطر الدافئ، وتُزين بالفستق المطحون.

14. تُقطع وتقدم دافئة وتضاف إليها قليل من الشربات حسب الرغبة.

تحتاجين: 1 عدد صينية مقاس 40

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