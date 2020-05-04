تعرفي علي طريقة تحضير العوامة المقرمشة



المقادير

- طحين : 4 اكواب

- هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- ملح : رشّة

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- النشاء : ربع كوب

- سكر : ملعقة كبيرة

- الزعفران : رشّة

- خميرة : ملعقة كبيرة ونصف

- ماء دافئ : كوبان وثلث الكوب

- زبادي : كوب

- الزيت : غزير (للقلي)

- قطر : 3 اكواب (الشيرة/ شربات - للتقديم)

طريقة التحضير

1. ضعي كل من الطحين والهيل والملح والبيكنغ باودر والنشا والسكر والزعفران في وعاء وأخلطيهم معا واتركيهم جانبا.

2. في وعاء صغير ضعي الخميرة مع ثلث كوب من كمية الماء وحركيها وغطيها بطبق واتركيها 10 دقائق حتى تتخمر.

3. أضيفي خليط الخميرة والزبادي والماء إلى خليط الطحين وأخلطي جيدا حتى تصبح العجينة لينة. غطي الوعاء واتركي العجينة حتى يتضاعف حجمها لمدة 60 دقيقة.

4. سخني الزيت بوضعه في قدر ستانلس عميق على النار بدرجة حرارة متوسطة، ثم حركي العجينة قليلا بالملعقة الخشبية حتى تخرجي الهواء منها وضعيها في قمع التزيين حتى تشكليها بطريقة أسرع.

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5. عندما يحمى الزيت قليلا اضغطي على الكيس واقطعي العجينة بطول 2 سم تقريبا، كرري العملية حتى يمتلئ القدر إلى ثلثيه، ثم قلبيها باستمرار حتى تأخذ لونا ذهبيا من جميع الجهات.

6. ارفعي العوامات من الزيت وضعيها في القطر البارد ثم رتبيها في طبق التقديم، وقدميها مع القهوة العربية.

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