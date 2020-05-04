تعرفي علي طريقة تحضير أصابع زينب

القاهرة – لايف ستايل المقادير

- طحين : كوب

- سميد ناعم : 2 كوب

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- اليانسون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون / اختياري)

- الخميرة الفورية : ملعقة صغيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ماء دافئ : نصف كوب (للعجين)

- شيرة : كوب

- الزيت : غزير (للقلي)

طريقة التحضير 1. اخلطي الطحين والسميد والخميرة والسكر واليانسون والملح والبيكنج باودر في وعاء. 2. أضيفي زيت الزيتون وقلبي بأطراف الأصابع حتى يصبح المزيج كالفتات. 3. أضيفي الماء بالتدريج مع العجين باليد حتى يصبح قوام العجينة لين وناعم. 4. اتركي العجين لمدة 15 دقيقة حتى ترتاح. 5. اصنعي كرات صغيرة من العجين ثم مرري الكرات عبر المبشرة لعمل شكل للكرات. Advertisements 6. سخني الزيت في قدر عميق على النار حتى يسخن. 7. أضيفي الكرات وقلبيها لعدة دقائق حتى تتحمر وتصبح ذهبية. 8. ارفعي الكرات وضعيها في الشيرة الباردة، ثم ضعيها في طبق وقدميها دافئة أو باردة. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البسبوسة بالسميد تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير البسبوسة بالسميد سهلة وسريعة

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