تعرفي علي طريقة تحضير رز باللحمة والبطاطس والعدس

القاهرة – لايف ستايل المقادير

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- فيليه اللحم : 500 غراماً (مقطع مكعبات)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ورق غار : 2 ورقة

- عدس بنّي : نصف كوب (مسلوق ومصفى)

- البصل : 1 حبة (مفروم خشن)

- البطاطس : 2 حبة (صغيرة الحجم / مفرومة مكعبات متوسطة)

- الأرز : كوب ونصف (مغسول ومنقوع)

- هيل : 2 حبة

طريقة التحضير سخني الزبدة في قدر على نار متوسطة وأضيفي مكعبات اللحم وقلبي جيداً ثم أضيفي البصل المفروم ناعم والهيل والملح والفلفل وورق الغار واغمري القدر بالماء واتركيه حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركي اللحم لمدة 45 دقيقة حتى ينضج.

صفي المرق وضعي اللحم في قدر آخر وأضيفي العدس المسلوق والبطاطس والأرز وقلبي قليلاً ثم أضيفي حوالي 2 ½ كوب من المرق.

اضبطي الملح والفلفل واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة حتى ينضج الأرز والبطاطس.

ضعي الأرز في طبق التقديم وقدميه ساخناً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية بطاطس بالفراخ وأرز بالبابريكا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية البطاطس باللحم والخضار

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