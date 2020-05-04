تعرفي علي طريقة تحضير الأرز بلحم الغنم لعزومة مثالية

القاهرة – لايف ستايل المقادير

- السمن الحيواني : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- الماء : 2 ليتر

- لحم غنم : نصف كيلو (بالعظم)

- مرق دجاج : 1 مكعب

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- أرز بسمتي : كوبان ونصف (منقوع)

- صلصة طماطم : 3 ملاعق كبيرة

- لوز : ربع كوب (مقشر ومحمص)

- زبيب : ربع كوب (مقلب بالزيت)

- كزبرة خضراء : ملعقة كبيرة (مفرومة للزينة)

طريقة التحضير 1. سخني السمنة في قدر عميق على النار ثم أضيفي قطع لحم الغنم وقلبيها لتصبح ذهبية. 2. أضيفي البصل المفروم وقلبي حتى يصبح البصل طريا ويتحمر. 3. أضيفي الماء ومكعب المرق والفلفل الأسود والكمون والهيل المطحون والملح وصلصة الطماطم واتركي المزيج على النار لمدة ساعة أو حتى ينضج اللحم مع مراعاة زيادة كمية الماء عند الحاجة. 4. صفي الأرز وأضيفيه للقدر مع اللحم (مع مراعاة زيادة كمية الماء عند الحاجة لطهي الأرز). Advertisements 5. غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 25 دقيقة أو حتى ينضج الأرز. 6. اسكبي الأرز واللحم معاً في طبق التقديم وزيني الوجه باللوز والزبيب والكزبرة المفرومة وقدميه ساخناً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الجبن مع الطماطم والسبانخ تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالطماطم المجففة

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