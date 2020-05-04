تعرفي علي طريقة تحضير الأرز باللحمة المحمرة

المقادير

- للحم :

فيليه اللحم : 500 غراماً (مقطع شرائح طولية)

سمن : ملعقة كبيرة

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

هيل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

البصل : 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة)

- للأرز :

الأرز : كوب (مغسول ومنقوع ومصفى)

سمن : ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة صغيرة

ماء ساخن : 2 كوب

لوز : ربع كوب (مقلي / للتزيين)

طريقة التحضير

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سخني الزيت والسمن في مقلاة واسعة على نار عالية.

أضيفي اللحم وقلبي لمدة دقيقة.

أضيفي البصل والملح والفلفل والهيل وقلبي لمدة 5 دقائق حتى ينضج اللحم.

لتحضير الأرز: سخني السمن في قدر غير لاصق على النار.

أضيفي الأرز وحمصيه بالسمن لمدة 5 دقائق.

أضيفي الملح والماء الساخن واتركي الأرز حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الأرز.

ضعي الأرز في طبق التقديم.

وزعي اللحم والبصل فوقه ووزعي اللوز المقلي وقدميه ساخناً.

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