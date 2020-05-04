تعرفي علي طريقة تحضير شوربة الأرز باللحم

القاهرة – لايف ستايل
المقادير
- الأرز المصريّ : نصف كوب (مغسول ومنقوع ومصفى)
- مرق اللحم : 5 اكواب
- فيليه اللحم : 500 غراماً (راس عصفور)
- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم)
- الجزر : 1 حبة (مقشر ومبشور)
- الزبدة : ملعقة كبيرة
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة
- طماطم : كوب (طازجة ومهروسة)
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
سخني الزيت والزبدة في قدر سميك على نار متوسطة.
أضيفي البصل والجزر وقلبي لمدة 5 دقائق حتى تطرى البصلة.
أضيفي اللحم وقلبي حتى يصبح اللحم بني اللون.
أضيفي معجون الطماطم والملح وقلبي لمدة دقيقتين.
أضيفي المرق والطماطم المهروسة واتركي المزيج حتى يغلي.
أضيفي الأرز وخففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 45 دقيقة حتى ينضج الأرز واللحم ويتسبك المرق.
يمكنك إضافة الماء أو مزيد من المرق إن احتاج.
تبلي بالفلفل الأسود واسكبي الشوربة في أطباق وقدميها ساخنة.
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