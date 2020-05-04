تعرفي علي طريقة تحضير بيتزا مارغاريتا بالجبن

القاهرة – لايف ستايل المقادير

- للعجينة : طحين : 3 أكواب ونصف

ملح : ملعقة صغيرة

الماء : كوب

الخميرة الفورية : ملعقة كبيرة

سكر : ملعقة صغيرة - للحشو : صوص البيتزا : 2 كوب (جاهز)

جبن موزاريلا : 2 كوب (مبشور)

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة طريقة التحضير 1. اخلطي مكونات العجينة حتى تتشكل عجينة طرية ومتماسكة واتركيها مدة 60 دقيقة لتختمر. 2. افردي العجينة في صينية مدهونة بالزيت. Advertisements 3. وزعي صوص البيتزا الجاهز وزيت الزيتون، وادهني بها العجينة جيداً. 4. وزعي جبن الموزاريلا فوق العجينة. 5. أدخلي البيتزا للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 200 مدة 15 – 20 دقيقة حتى النضوج. قد يهمك ايضا: تعرف علي أهم وأبرز فوائد الخميرة تعرف علي أهم وأبرز فوائد الخميرة للشعر

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