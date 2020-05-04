تعرفي علي طريقة تحضير شوربة الطماطم بالجمبري والكريمة

المقادير

- طماطم : 1 حبة (كبيرة الحجم / مقطعة أنصاف)

- البصل : 1 حبة (مقطع أرباع)

- الثوم : فصّان

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الجزر : 1 حبة (مقشر ومقطع)

- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الكرفس : عود (مفروم)

- الجمبري : 500 غراماً (مقشر ومنظف)

- كريمة : كوب (سائلة)

طريقة التحضير

ضعي الطماطم والبصل والثوم والجزر في صينية الفرن وأضيفي القليل من زيت الزيتون والملح والفلفل والأوريغانو.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 190 لمدة 30 دقيقة.

ازيلي الخضار من الفرن واخلطيهم بمحضرة الطعام مع نصف كوب ماء حتى يصبح المزيج ناعماً ثم ضعي المزيج في قدر.

سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة وأضيفي الجمبري وقلبيه لمدة 10 دقائق ثم أضيفيه للقدر مع الخضار المهروسة وضعي القدر على نار متوسطة حتى يغلي.

خففي النار وأضيفي الكريمة ثم عدلي الملح والفلفل واتركي المزيج 10 دقائق حتى تتجانس المكونات.

ضعي الشوربة في أطباق وقدميها ساخنة.

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