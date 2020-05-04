تعرفي علي طريقة تحضير شوربة الطماطم بالكرفس

المقادير

- الجزر : 800 gr (المبشور)

- البصل : 800 gr (المفروم)

- الكرفس : 200 gr

- الثوم : 50 gr (المفروم)

- ملح : 80 gr

- صلصة طماطم : 200 gr

- سكر : 50 gr

- الماء : 8000 ml

- بندورة : 2500 gr (المهروسة)

- زيت الزيتون : كوب

- مرق دجاج : 20 gr (بودرة)

طريقة التحضير

1يضاف الزيت الى قدر عميقة، يقلّب الجزر المبشور والبصل المفروم والكرفس والثوم.يبقى هذا المزيج على النار، حتى يصبح لزجاً.

2 ثم، تضاف صلصة البندورة فالبندورة المهروسة والسكر والملح، وأخيراً الماء.

3 يطهى هذا المزيج لمدّة 45 دقيقة، ثم تضاف بودرة مرق الدجاج .

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4 يقدّم الحساء ساخناً، ويمكن تزيينه بأوراق النعناع أو الحبق الطازج.

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