تعرفي علي طريقة تحضير شوربة الطماطم بالكرفس

القاهرة – لايف ستايل
المقادير
- الجزر : 800 gr (المبشور)
- البصل : 800 gr (المفروم)
- الكرفس : 200 gr
- الثوم : 50 gr (المفروم)
- ملح : 80 gr
- صلصة طماطم : 200 gr
- سكر : 50 gr
- الماء : 8000 ml
- بندورة : 2500 gr (المهروسة)
- زيت الزيتون : كوب
- مرق دجاج : 20 gr (بودرة)
طريقة التحضير
1يضاف الزيت الى قدر عميقة، يقلّب الجزر المبشور والبصل المفروم والكرفس والثوم.يبقى هذا المزيج على النار، حتى يصبح لزجاً.
2 ثم، تضاف صلصة البندورة فالبندورة المهروسة والسكر والملح، وأخيراً الماء.
3 يطهى هذا المزيج لمدّة 45 دقيقة، ثم تضاف بودرة مرق الدجاج .
4 يقدّم الحساء ساخناً، ويمكن تزيينه بأوراق النعناع أو الحبق الطازج.
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