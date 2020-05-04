تعرفي علي طريقة تحضير شوربة الطماطم بالكريمة

القاهرة – لايف ستايل المقادير

- طماطم : 3 حبات (كبيرة الحجم)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم، مفروم)

- الكرفس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- الجزر : 1 حبة (صغير الحجم، مُقطع)

- الثوم : فص (صغير الحجم، مهروس)

- الزيت النباتي : ملعقتان كبيرتان

- دقيق : ملعقتان كبيرتان

- مرق دجاج : 1 مكعب

- الماء : 3 اكواب

- الصلصة : ملعقة كبيرة

- كريمة : نصف كوب

- سكر : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة (طازج)

طريقة التحضير 1. في قدر به ماء مغلي توضع حبات الطماطم لمدة 5 دقائق ثم توضع في بارد وتترك جانبا. 2. في قدر على النار يُسخن الزيت ثم يشوح البصل والجزر والكرفس والثوم ثم يُضاف الدقيق ويقلب المزيج لمدة دقيقة. 3. تُضاف قطع الطماطم المقشرة ويقلب المزيج جيدا ثم يُضاف مكعب المرق والماء والصلصة وتخف الحرارة ويترك المزيج لمدة 25 دقيقة على نار هادئة. Advertisements 4. تُضرب في الخلاط جيدا ثم يُعاد الخليط على النار ثم تُضاف الكريمة وتقدم مع الخبز المحمص بالجبن. قد يهمك ايضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طماطم محشية بيض وجبن تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص الطماطم بالريحان و الثوم

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