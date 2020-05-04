إصابات فيروس "كورونا" في اليابان تتجاوز حاجز 15.7 ألف حالة

أعلنت اليابان أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 15791 بما فيها 712 حالة على متن سفينة "برينسيس ديموند" السياحية التي تم عزلها قبالة سواحل البلاد فبراير الماضي.وبحسب قناة "NHK TV" اليابانية، إن الأرقام المسجلة جاءت بعد توحيد بيانات وزارة الصحة بخصوص الإصابات بكورونا وبيانات الإدارات المحلية، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 15791 وإجمالي الوفيات 549.

وأفيد في اليوم السابق بأن عدد الإصابات الجديدة سجل عند 201 حالة، منها 91 في طوكيو، وتم تقييم حالة 332 مريضا كحالة حرجة، كما تعافى 4632 شخصا.ومن المقرر اليوم أن يعلن رئيس الوزراء، شينزو آبي، اليوم الاثنين، إجراءات جديدة حيال كورونا، فضلا عن إمكانية تمديد حالة الطوارئ العامة حتى 31 مايو الجاري.

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