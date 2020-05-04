تعرفي علي طريقة تحضير شوربة الطماطم بالمكرونة

المقادير

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- عصير الطماطم : 2 كوب

- طماطم : علبة (مفرومة)

- الماء : 3 اكواب

- معكرونة : 2 كوب (لولبية / أو النوع المفضل)

- ريحان : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

طريقة التحضير 1. سخني زيت الزيتون في قدر واسع على نار متوسطة، وأصيفي الثوم والبصل وقلبي لمدة دقيقتين حتى تطرى المكونات. 2. أضيفي عصير الطماطم والطماطم المعلبة والماء والمكرونة. 3. اتركي المزيج حتى يغلي. 4. خففي النار و اتركي المزيج لمدة 10 دقائق حتى تنضج المكرونة. Advertisements 5. أضيفي الريحان وقدمي الشوربة ساخنة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الجبن مع الطماطم والسبانخ تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالطماطم المجففة

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