تعرفي علي طريقة تحضير شوربة الطماطم بالدجاج والفاصوليا البيضاء

المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (مفروم مكعبات صغيرة)

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- طماطم : 2 حبة (مبشورة)

- مرق دجاج : 5 اكواب (أو خضار)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الجزر : 1 حبة (كبير الحجم / مبشور)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- الفاصولياء البيضاء : علبة (مغسولة ومصفاة)

طريقة التحضير

سخني الزيت في قدر سميك على نار متوسطة.

أضيفي الدجاج المفروم وقلبي لمدة 10 دقائق حتى يتحمر.

أضيفي الجزر والبصل وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي معجون الطماطم والملح والفلفل والطماطم المبشورة وقلبي لمدة دقيقة.

أضيفي المرق وخففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى تنضج المكونات.

أضيفي الفاصوليا البيضاء واتركي المزيج يغلي لمدة 10 دقائق إضافية.

اسكبي الشوربة في أطباق وزيني بالبقدونس وقدميها ساخنة إلى جانب الخبز المحمص حسب الرغبة.

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