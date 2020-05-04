البقدونس من النباتات العشبية ذات الفوائد المذهلة ليس على الصحة فقط وإنما على البشرة أيضاً، وحتى تستفيدي منه تمام الفائدة، تعرفي على صابونة البقدونس للبشرة: فوائدها وطريقة تحضيرها.

فوائد البقدونس للبشرة ووصفاته الطبيعية

فوائد البقدونس للبشرة

يعالج حب الشباب والبثور، فهو يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، علاوة على ذلك، يساعد البقدونس على تحقيق التوازن في البشرة عن طريق تقليل إنتاج الزهم، كما أنه يحتوي على الزنك، وهو أحد المعادن الأساسية لمحاربة حب الشباب والبثور.

يكافح الشيخوخة، فالبقدونس مصدر غني بفيتامين سي الذي يعتبر مضاد قوي للأكسدة يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع العمرية.

يساعد على تفتيح البشرة، ويعتبر حل فعال للغاية للتخلص من تصبغات الجلد وذلك بفضل الكمية العالية من فيتامين سي.

يزيل الهالات السوداء، فهو غني بالفيتامينات إلى جانب الكلوروفيل، وكل هذه الأشياء تساعد في تخفيف الهالات السوداء بفاعلية.

يطهر البشرة، ويزيل الأوساخ وخلايا الجلد الميتة، ويتحكم أيضاً في إنتاج الزهم.

يهدي الجلد المتهيج، ويخفف لدغات الحشرات.

طريقة تحضير صابونة البقدونس في المنزل

المكونات:

1 حزمة بقدونس

1 ملعقة كبيرة بقدونس

2 ملعقة كبير نشا

1 كوب ماء ورد

2 ملعقة حليب بودرة

صابون طاووس

طريقة التحضير:

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ضعي الحليب، والبقدونس، والنشا، والعسل وماء الورد في وعاء، وقلبيها جيداً.

ضعي الخليط في الخلاط الكهربائي، واخلطيه حتى يتشكل لديكِ مزيج ناعم.

قطعي صابون الطاووس، وضعيه على النار حتى يذوب، ثم أضيفي له الخليط السابق، وقلبي حتى تمتزج المكونات سوياً وتبدأ بالغليان مع الخلط المستمر.

اسكبي خليط الصابون في قوالب الصابون التي ترغبين بها، ثم غطيها، واتركيها في الثلاجة حتى تصبح صلبة.

أزيلي صابونتة البقدونس من القوالب، وضعيها في كيس بلاستيكي، واحفظيها في الفريزر لحين الاستخدام.

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كيفية استخدام صابونة البقدونس

اغسلي وجهك مرتين في اليوم باسخدام صابونة البقدونس تماماً مثل طريقة استخدام الصابون العادي، وستلاحظين الفرق بعد أول أسبوع.

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