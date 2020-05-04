ارتفاع إصابات كورونا في الأردن لـ465.. وتعافي 370

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، الإثنين، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لقادمين من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 465 حالة مؤكدة.
وأضاف أنه تم تسجيل 3 حالات شفاء من الفيروس، وبقي 64 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 370 حالة.
وتابع جابر: "المرض بحاجة لحذر دائم وإجراءات على الحدود وبالداخل للحفاظ على صحة الجميع، ولا نريد أن نضيع حريتنا ببعض الضغوط الأخرى".
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