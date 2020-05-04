تطوير اختبارات للكشف عن كورونا بدقة 100%

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة بريطانية أنها ستطرح اختبارات أجسام مضادة للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدقة 100% للملايين في أنحاء المملكة المتحدة خلال أسبوعين.

وقالت شركة "روش دياجنوستيكس" (Roche Diagnostics) العملاقة إنها طورت أطقم اختبار دقيقة بما يكفي لاستخدامها على نطاق واسع، وإن لديها مخزونا يكفي لتقديم مئات الآلاف من الاختبارات لهيئة الخدمات الصحية البريطانية أسبوعيا.

ووفقا لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يأتي ذلك بعد أسابيع من الإحباط فيما يتعلق باختبارات الأجسام المضادة التي صممت لاكتشاف إذا كان شخص ما قد أصيب بالفيروس في الماضي، وتوضح ما إذا كان محصناً الآن.

وأضافت الشركة أن "أليكسيس" (Elecsys) المختبر معمليا يمكنه اكتشاف 100% من الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس بدون "نتائج خاطئة" على الإطلاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاختبار مهم، لأنه يعطي أوضح صورة ممكنة عن مدى انتشار الفيروس في المملكة المتحدة.

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ووفقا للصحيفة، إذا كان عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض أكثر مما يعتقد حاليا، فستتلاشى المخاوف من ذروة ثانية.

ورجحت أن هذا الاكتشاف سيعزز خطط رئيس الوزراء، بوريس جونسون، لتخفيف تدابير الإغلاق في المملكة المتحدة من جراء الفيروس.

وأشار جونسون إلى أنه يتفهم مخاوف مختلف القطاعات من استمرار الإغلاق، ولكنه حذر من أن التعجل في رفع الإغلاق ربما يتسبب في موجة تفش ثانية ستكون أصعب بكثير.

وسجلت المملكة المتحدة أكثر من 186 ألفا و599 إصابة، وأكثر من 28 ألفا و884 وفاة، حتى مساء الإثنين.

ويكافح العالم الوقت الراهن من أجل السيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، الإثنين، إلى 248 ألفا و653، وبلوغ عدد المصابين نحو 3.6 مليون شخص، بينما تعافى 1.16 مليون شخص.