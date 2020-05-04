الخليج 365الإثنين 2020/5/4 10:20 م بتوقيت أبوظبي
قالت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية: إن الأقدام تحتاج إلى عناية خاصة خلال فصل الصيف، وذلك كي يتسنى للمرأة ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة.
وأوضحت الغرفة أنه ينبغي إزالة الجلد المتقرن لتجنب حدوث التهابات، وذلك بواسطة حجر الخفاف أو المبرد المصنوع من الزجاج أو السيراميك أو الكريمات المحتوية على حمض الساليسيليك.
ويمكن مواجهة تشقق الكعبين بواسطة مراهم الجروح والكريمات المحتوية على اليوريا، التي تعمل على ترطيب الجلد.
الإنفوجراف التالي يوضح أهم 5 نصائح تحافظ على صحة القدمين.
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. 5 نصائح للحفاظ على صحة القدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.