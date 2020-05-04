إنفوجراف.. 5 نصائح للحفاظ على صحة القدمين

قالت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية: إن الأقدام تحتاج إلى عناية خاصة خلال فصل الصيف، وذلك كي يتسنى للمرأة ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة.

وأوضحت الغرفة أنه ينبغي إزالة الجلد المتقرن لتجنب حدوث التهابات، وذلك بواسطة حجر الخفاف أو المبرد المصنوع من الزجاج أو السيراميك أو الكريمات المحتوية على حمض الساليسيليك.

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ويمكن مواجهة تشقق الكعبين بواسطة مراهم الجروح والكريمات المحتوية على اليوريا، التي تعمل على ترطيب الجلد.

الإنفوجراف التالي يوضح أهم 5 نصائح تحافظ على صحة القدمين.



