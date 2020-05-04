174 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر.. وإجمالي المتعافين 1988

أعلنت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات الجزائرية، الإثنين، تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 4648.

وأشارت الوزارة إلى تراجع معدل الوفيات بشكل لافت للمرة الأولى، حيث تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليصل الإجمالي إلى 465.

كما أكدت شفاء 62 حالة جديدة، ما يرفع عدد المتعافين إلى 1988.