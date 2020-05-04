يونس بورنان - الجزائر - الخليج 365الإثنين 2020/5/4 10:15 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات الجزائرية، الإثنين، تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 4648.
وأشارت الوزارة إلى تراجع معدل الوفيات بشكل لافت للمرة الأولى، حيث تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليصل الإجمالي إلى 465.
كما أكدت شفاء 62 حالة جديدة، ما يرفع عدد المتعافين إلى 1988.
كانت هذه تفاصيل خبر 174 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر.. وإجمالي المتعافين 1988 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.