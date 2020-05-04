أول صور لشكل فيروس كورونا الحقيقي

كشف علماء بريطانيون النقاب عن صور مجهرية تفصيلية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أودى بحياة مئات الآلاف حول العالم منذ ظهوره لأول مرة في الصين ديسمبر/كانون الأول.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن فريقا من كلية "علوم الحياة" بجامعة دندي نشروا صورا هي الأولى من نوعها الملتقطة بدقة عالية للفيروس الوبائي.

واشتغل علماء "علوم الحياة" مع معهد هوبريخت في أوترخت والمركز الطبي بجامعة إراسموس في روتردام وجامعة ماسترخت لعزل وتحليل الصور.





وتظهر الصور الملتقطة باستخدام مجهر قوي، شكل وتكوين جزيئات (كوفيد-19) داخل الأمعاء البشرية، وطريقة انتشاره وتكاثره.



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واكتشف العلماء أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يصيب خلايا الأمعاء ويتكاثر فيها.

وأوضح الباحثون أن هذه النتائج يمكن أن تفسر سبب مواجهة ما يقرب من ثلث مرضى كورونا أعراضا في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والغثيان.



وقال عالم الأحياء البروفيسور جايسن سويدلو: "نحن متحمسون لنشر مجموعات من البيانات الجديدة المهمة بشأن هذا الفيروس، التي يمكن للباحثين من مختلف الدول الاستفادة منها".

وأضاف: "نحتاج بشكل عاجل للعمل معا لمعرفة المزيد عن هذا المرض، لنصبح قادرين على معالجته، أو على الأقل السيطرة عليه".

أصاب فيروس كورونا أكثر من 3 ملايين ونصف شخص، وأودى بحياة نحو 247 ألفا منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.



