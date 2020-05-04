ارتفاع إصابات كورونا في فلسطين لـ532

داوود عبدالرؤوفالإثنين 2020/5/4 08:31 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت فلسطين، الإثنين، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 532 حالة.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة إنه 6 من الإصابات الجديدة في بلدة السموع، وإصابة واحدة في مدينة الخليل وإصابة في الظاهرية بمحافظة الخليل في جنوبي الضفة الغربية.
وأضافت أن الإصابات تعود إلى 3 عمال و5 مخالطين، مشيرة إلى تسجيل 37 حالة شفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 4.
وأهابت الكيلة بالمواطنين الالتزام بإجراءات السلامة والوقائية وتجنب الزيارات العائلية والإفطارات الجماعية، للحد من انتشار فيروس كورونا.
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