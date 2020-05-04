10 مشروبات طبيعية تحمي القولون في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد ساعات الصيام الطويلة يعاني كثيرون من مشاكل المعدة والقولون فور تناول وجبة الإفطار، ما يسبب الشعور بآلام شديدة في المعدة، الأمر الذي يتطلب بعض الإجراءات للتغلب على ذلك.

وقالت أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة، الدكتورة سمر محمود إن مرضى القولون يواجهون صعوبات عديدة في رمضان بسبب الصيام ونمط التغذية، ما يسبب لهم انتفاخاً بالبطن ومغصاً متكرراً.

وأضافت لـ"الخليج 365"، أن السبب وراء مشاكل المعدة والقولون يرجع لوجود تغير في نمط حركة الأمعاء المعتاد، ما قد يتسبب في حدوث إسهال أو إمساك بشكل متكرر.

وللتغلب على مشاكل المعدة والقولون، نصحت "محمود" بعدد من المشروبات التي تسهم في تقليل مشاكل القولون والتغلب على الشعور بالألم وهي:

الماء





شرب كميات مناسبة (10 إلى 12 كوبا) من الماء يساعد مرضى القولون في عملية الهضم السريع.

الشاي الأخضر





شرب كوب من الشاي الأخضر بعد الإفطار بنحو ساعة ونصف يهدئ من حركة القولون العصبي.

النعناع





النعناع يعد واحداً من أهم الخضراوات الورقية العطرية التي تساعد على علاج اضطرابات الهضم، من مغص وانتفاخ وآلام في القولون والأمعاء.

الكركم





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لمشروب الكركم مفعول السحر في علاج القولون لأنه يخفف من أعراض القولون وأهمها التلبك المعوي.

الشمر





ويحتوي مشروب الشمر على زيوت طيارة تخفف من تهيّج القولون.

البابونج





يعد مشروب البابونج غنياً بمضادات الالتهاب المفيدة في التخفيف من حدة القولون.

الكراوية





تحتوي الكراوية على مضادات حيوية طبيعية فعالة في التخفيف من كثير من أعراض القولون العصبي.

اليانسون





يحتوي على زيوت مهمة للغاية في ارتخاء العضلات ومنع تشنجها، إلى جانب أنه يعد مكوناً مهماً للغاية في التخلص من الإمساك.

اللبن الرائب





يحتوي اللبن الرائب على بكتيريا نافعة تهدئ من تهيج الجهاز الهضمي.

الأفوكادو





يعد من أفضل الفواكه المليئة بالألياف والمناسبة لتحسين عمل الجهاز الهضمي.