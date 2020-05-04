أعراض غريبة للحمل المبكر لا يخبرك أحد عنها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشعر المرأة في بداية الحمل بالعديد من الأعراض المعروفة على أنها علامات مبكرة على الحمل مثل انقطاع الدورة الشهرية، تورم الثديين والخمول وغيرها، إلا أن هناك العديد من الأعراض غير المتوقعة قد تحصل بعد هذه العلامات.

سنستعرض في السطور القادمة بعض الأعراض الغريبة للحمل المبكر والتي لا يخبرك عنها أحد.

ارتفاع درجة حرارة جسمك

تشعر السيدات عادةً بارتفاع درجة جسمهن قليلاً في الصباح بعد الإباضة، ويبقى كذلك إلى وقت الدورة الشهرية، ولكن إذا بقيت درجة حرارة الجسم مرتفعة في الصباح لأكثر من أسبوعين، فقد يكون هذا علامة مبكرة على الحمل.

ستشعرين بتشنجات وصداع

يؤدي التغير الهرموني إلى صداع، كما تعاني بعض النساء من تقلصات تشبه تقلصات الدورة الشهرية، ولذلك سيضطرك إلى ذهاب بشكل متكرر إلى الحمام، لأن الرحم سيضغط على المثانة.

الدوخة

تشعر النساء الحوامل بالدوخة في أول ثلاثة شهور من الحمل، وذلك بسبب انخفاض ضغط الدم وتمدد الأوعية الدموية، وقد تكون في بعض الأحيان هذه الدوخة شديدة ومصحوبة بنزيف وألم شديد في البطن، فإذا حصل ذلك عليكِ زيارة الطبيب على الفور لأنه قد تكون علامة على وجود حمل خارج الرحم.

انتفاخ البطن

Advertisements

قد تشعر بعض السيدات بالانتفاخ، وذلك بسبب التغيرات الهرمونية، التي قد تؤدي أيضاً إلى الإمساك في كثير من الاحيان، لأن اثناء الحمل يبطئ عمل الجهاز الهضمي، لكن يمكنكِ تخطي هذا عبر إضافة الألياف إلى نظامك الغذائي، وشرب الكثير من السوائل.

حصول نزيف بسيط

تعاني حوالي 25% إلى 40% من السيدات الحوامل من نزيف بسيط أو بقع دم، ويحدث ذلك عندما تلتصق البويضة المخصبة ببطانة الرحم، ويُعرف بنزيف الزرع.

ويمكن أن يحدث النزيف أيضًا بسبب تهيج عنق الرحم، أو الحمل خارج الرحم، أو الإجهاض، لذلك إذا شعرتِ أن نزيفك يزداد أو يرافقه ألم شديد قومي بزيارة الطبيب على الفور.

تقل مناعتك

من المعروف أن الحمل يقلل المناعة، لكن هذا لا يعني أنكِ أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا أو السعال، فمن غير المألوف أن تعاني النساء الحوامل من أعراض تشبه أعراض البرد أو الإنفلونزا في وقت مبكر من الحمل.

الحرقة

تغير الهرمونات العديد من الأمور أثناء الحمل. وهذا يشمل العضلة بين المعدة والمريء التي تصبح مسترخيةً، ويمكن أن تتسبب في تسرب حمض المعدة إلى المريء، مما يؤدي إلى حرقة المعدة.