الرئيس التنزاني يرفض استخدام أجهزة فحص "كورونا" في بلاده

رفض الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، استخدام أجهزة لفحص فيروس كورونا المستجد، في بلاده، مضيفا: "إنها معيبة وأظهرت نتائج إيجابية للإصابة بالفيروس لعينات تم أخذها من عنزة ومن ثمار البابايا"، وذكرت ذلك وكالة "رويترز"، الأحد، مشيرة إلى أن حكومة ماجوفولي، واجهت انتقادات من قبل لتكتمها على ظهور الفيروس وطلبها من التنزانيين في السابق أن يصلوا من أجل ابتعاد الفيروس عن بلدهم.وقال الرئيس في إحدى المناسبات بمنطقة شاتو في شمال غرب تنزانيا، إن أجهزة الاختبار لكشف مرض "كوفيد - 19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، مستوردة من الخارج لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وتابع: "أمرت قوات الأمن التنزانية بالتحقق من جودة أجهزة الفحص"، مشيرا إلى أنهم أخذوا عدة عينات غير بشرية شملت ثمرة بابايا وعنزة وخروف وأعطوها أسماء وأعمارا خاصة بآدميين، وأنه تم تقديم العينات لمختبر تنزاني من أجل فحصها مع تعمد عدم الإفصاح عن حقيقتها لموظفي المختبر".

وأوضح الرئيس التنزاني أن نتيجة عينتي البابايا والعنزة جاءت إيجابية لمرض "كوفيد - 19"، مضيفا أنها تعني أن أجهزة الفحص قد تشير خطأ إلى إصابة بعض الناس بالفيروس، حيث سجلت تنزانيا حتى اليوم الأحد 480 حالة إصابة و17 حالة وفاة بمرض كوفيد-19، لكن دار السلام، على عكس معظم الدول الأفريقية، لا تقدم أرقاما يومية عن الفيروس وتعود أحدث إفادة بعدد الحالات إلى الأربعاء الماضي، بحسب "رويترز".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 3.4 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 244 ألف حالة وفاة، حيث كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 84 ألف إصابة، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها مليون و138 ألف مصاب وأكثر من 66 ألف حالة وفاة.

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