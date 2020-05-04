تعرف علي كيفية الحماية من مشاكل العمود الفقرى فى رمضان

رمضان لستات البيوت يعنى المطبخ طول اليوم، فإعداد الأكلات المختلفة والحلويات من الأمور التى تحرص ربات البيوت على التفوق فيها دائما، لكن قد يتعرضون للتعب والإرهاق الشديد ويؤثر ذلك على العمود الفقرى، وخصوصا مع شغل البيت اليومى المعتاد.

ولأن مشاكل العمواد الفقرى متعددة تنصح ربات البيوت باتباع بعض النصائح للوقاية من الألم حسب ما ذكره موقع everydayhealth وهى:

1: ينصح بالاهتمام بممارسة التمارين الرياضية بانتظام وذلك للوقاية من ألم الظهر والعمود الفقرى، فمن الممكن ممارسة الرياضة التى تناسب عمرك وحالتك الصحية بعد الفطار بساعتين.

2: الابتعاد عن زيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم لأنها تؤثر على صحة العمود الفقرى وتكون حملا زائدا عليه، لذلك ينصح دائما بإنقاص الوزن مع اتباع نظام غذائى صحى خالى من الدهون والأطعمة الدسمة والمقليات.

3: من الممكن وضع وسادة صغيرة بين الكرسى وأسفل الظهر، حتى تحمى الظهر والفقرات من مشاكل العمود الفقرى والالتواء.

4: تجنب الجلوس لفترات طويلة، وأن يكون الجلوس بشكل مستقيم لتجنب مشاكل الفقرات والانزلاق الغضروفى.

Advertisements

5: الحد من التوتر والقلق، حيث يسبب الإجهاد المستمر توترا للعضلات وألم شديد فى الظهر

6: النوم على أحد الجانبين، أو على البطن مع وضع وسادة أسفل البطن لتخفيف الضغط على الظهر.

7: ينصح بالاهتمام بتناول الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه والابتعاد عن المشروبات الكحولية والغازية.

قد يهمك أيضا:

السخونية والإرهاق أهم أعراض فيروس "كورونا" عند الأطفال

دراسة تؤكد أن التمارين الرياضية أثناء الحمل قد تحمى جنينك من السمنة