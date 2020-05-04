دراسة تؤكد أن الملوخية الملوخية تقوي المناعة وتحارب كورونا

على سفرة رمضان 2020 لا بد من وجود الأكلات الغنية بالفيتامينات والعناصرالغذائية التى تعمل على تعزيزصحة الجهاز المناعى لمحاربة فيروس كورونا، وضمن سلسلة موضوعات حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار ينصح اليوم السابع بتناول الملوخية مع إفطاررمضان نظرا لما تحتويه من عناصر غذائية تعزز صحة الجسم والجهاز المناعى.

وحسب ما ذكره موقع stylecrazeفأن الملوخية غنية بالفيتامينات A و C و E والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ومحاربة الفيروسات والعدوى، كما إنها غنية بالالياف الغذائية والفيتامينات التى تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم.

تحتوى الملوخية على نسبة عالية من الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من الجلطات وتصلب الشرايين والسكتة القلبية، كما تحتوى على نسبة عالية من الماغنسيوم الذى يعمل على علاج اضطرابات النوم والقلق وتساعد على هدوء الاعصاب والاسترخاء.

تحتوى الملوخية على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم ووقايته من الامراض السرطانية المختلفة، فضلا عن ذلك لها دور كبير فى تعزيز صحة العضلات والمفاصل والوقاية من الهشاشة والكسور والتهاب المفاصل .

تعتبر الملوخية من أبرز الطرق الطبيعية التى تعمل على تسكين وعلاج الالتهابات فى الجسم نظرا لما تحتويه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية وينصح بتناولها على سفرة الطعام نظرا لما تحتويه من عناصر غذائية هامة لصحة الجسم والجهاز المناعى.

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