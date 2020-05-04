خسارة الوزن وحرق دهون الركبتين برجيم ثمار البحر والتفاح

من الممكن خسارة الوزن بطرق مختلفة ابرزها اتباع نظام غذائي متوازن والامتناع عن تناول الاطعمة الغنية بالدهون والسكريات. ومن المهم في هذه الحالة ايضاً ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وفي موازاة ذلك ينصح بتطبيق برنامج حمية موقتة مثل رجيم ثمار البحر والتفاح. فهو يساعد على خسارة الوزن وعلى حرق الدهون وخصوصاً تلك التي تتراكم في منطقة الركبتين.

طريقة لخسارة الوزن في 7 ايام

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من احل خسارة الوزن في مدة لا تقل عن اسبوع واحد من الضروري الاعتماد على نظام حياتي صحي مع التخلي عن العادات السيئة. كما ينصح باتباع رجيم ثمار البحر والتفاح.

اليوم الاول

الفطور. قطعتان من التوست المصنوع من القمح الكامل مع القليل من العسل والشاي الاخضر الخالي من السكر.

وجبة خفيفة. ثمرة تفاح.

الغداء. قطعة من لحم الدجاج المشوي الخالي من الدهون مع طبق من الخضار المشكلة المشوية في الفرن.

وجبة خفيفة. قبضة من الجوز النيئ.

العشاء. قطعة من لحم السمك المشوي مع بطاطا مطهوة على البخار.

اليوم الثاني

الفطور. كوب من عصير البرتقال الطازج مع قطعة من الخبز المصنوع من القمح الكامل والقليل من جبنة ريكوتا.

وجبة خفيفة. ثمرة تفاح.

الغداء. قطعة من اسكالوب الدجاج المشوي مع طبق صغير من الارز الاسمر المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

العشاء. طبق من ثمار البحر المفضلة المشوية في الفرن مع طبق متوسطة الحجم من سلطة الطماطم.

اليوم الثالث

الفطور. كوب من حليب اللوز مع القليل من حبوب الفطور الخالية من السكر.

وجبة خفيفة. ثمرة اجاص.

الغداء. طبق من شوربة الخضار مع القليل من الكانيلوني بالتونا.

وجبة خفيفة. ثمرة تفاح.

العشاء. طبق من شوربة الخضار مع كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم.

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اليوم الرابع

الفطور. كوب من بذور الشوفان مع القليل من حليب اللوز، بيضة مسلوقة.

وجبة خفيفة. ثمرة اجاص.

الغداء. طبق متوسط الحجم من سمك الكلامار المشوي مع الارز المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. ثمرة تفاح.

العشاء. طبق من سلطة الارز مع كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

اليوم الخامس

الفطور. كوب من حبوب الفطور مع الفواكه الحمراء.

وجبة خفيفة. ثمرة تفاح.

الغداء. طبق متوسط الحجم من المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، قطعة متوسطة الحجم من السلمون المشوي.

وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

العشاء. طبق صغير من عجة البيض مع طبق سلطة فواكه.

اليوم السادس

الفطور. كوب من حليب اللوز مع قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والقليل من الجبنة الخفيفة، كوب من عصير البرتقال الطازج.

وجبة خفيفة. كوب من الفراولة.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السلمون المشوي مع كوب من الارز الاسمر المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

العشاء. طبق من سلطة السمك الخفيفة، قطعة متوسطة الحجم من الخبر المصنوع من القمح الكامل، شريحة من الاناناس.

اليوم السابع

يمكن اختيار احد ايام الرجيم المفضلة وتطبيق برنامجه في اليوم الاخير. وهذا يساعد على خسارة الوزن الزائد بسرعة حيث يمكن فقدان كيلوغرام ونصف مع حرق الدهون التي تتراكم في منطقتي الركبتين. ومن الضروري في هذه الحالة ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وعدم تناول السكريات والاطعمة الغنية بالدهون في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

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