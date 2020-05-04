متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يختلف الزبادي عن الخبز، الحليب والبيض فيما يتعلق بفترة الصلاحية، فيمكن القول إن الزبادي من نوعية السلع الغذائية الرئيسية التي لا تتسم فحسب بتنوعها، وإنما كذلك بقيمتها الغذائية.

وعلقت على ذلك خبيرة التغذية، كيري جانز، بقولها "يحتوي الزبادي على كمية كبيرة من الكالسيوم المقوي للعظام وكذلك متممات بروبيوتك الغذائية المفيدة لصحة الأمعاء. كما أنها تعد مصدرا مميزا للبروتين الذي يمكن أن يعود على الجسم بكثير من الفوائد الصحية".

وبالرغم من كل هذه المزايا والفوائد، إلا أن البعض قد ينسى وجود الزبادي في الثلاجة بمنتهى السهولة، حيث يمكن أن يتوه بين باقي المنتجات المحفوظة بداخلها، وهو ما يسهل مرور فترة الصلاحية الخاصة بها دون أن ينتبهوا لها من الأساس، وهو ما يجعل البعض يطرح بعض الأسئلة التي في مقدمتها "هل من الآمن تناول زبادي انتهت مدة صلاحيته؟"، "كيف يمكن معرفة انتهاء صلاحية الزبادي وتغير طعمها؟" و"ما هو أسوأ سيناريو قد يحدث حال تناول الأشخاص زبادي منتهي الصلاحية؟".

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وفيما يتعلق بجزئية "هل يمكننا تناول زبادي منتهي الصلاحية؟"، فلك أن تعلم أنه وباستثناء حليب الأطفال، لا يشترط القانون في أمريكا أن يكون للمنتجات الغذائية تواريخ عليها لإخبار الناس بطول مدة صلاحيتها. ويجب أيضا معرفة أن التاريخ الذي يوضع على الزبادي ليس تاريخ انتهاء صلاحية، وإنما تاريخ "يفضل استهلاكه قبل موعد معين".

وعلق على ذلك خبير سلامة الأغذية، بنيامين تشابمان، الذي يعمل أيضا كأستاذ في جامعة ولاية نورث كارولينا بأمريكا، بقوله "المسألة ترجع في المقام الأول لعنصر الجودة وليس لأمور السلامة. فالتاريخ الذي يوضع على علبة الزبادي يسمح للمستهلك بمعرفة أن الشركة المصنعة تعتقد أن المنتج سيكون في ذروة نكهته خلال هذا التاريخ المذكور".

لذا، فإن ملصق "يفضل استهلاكه قبل هذا التاريخ" لا يعني أن الزبادي منتهي الصلاحية، بل إنه من الآمن بنسبة 100 % أنه يتم تناوله حتى بعد مرور ذلك التاريخ، فكل ما يحدث للزبادي هو أنه يصبح أكثر حمضية وتخميرا بمرور الوقت في الثلاجة ومذاقه يصير أكثر إنعاشا. ولفت تشابمان إلى أنه من الآمن تناول علب الزبادي غير المفتوحة بعد شهر من إنتاجها أو حتى بعد مرور تاريخ "يفضل استهلاكه قبل هذا الموعد"، مع تنويهه إلى أن حفظها الجيد في الثلاجة هو سر إطالة فترة صلاحيتها وجودتها.