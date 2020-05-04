ما مدة بقاء الفاصولياء المجففة صالحة للأكل.. ومتى تصبح غير صالحة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعتبر الفاصولياء من البذور التي نستخدمها في العديد من الأطعمة والسلطات، وتلجأ السيدات إلى تخزينها، إلا أنهن يحترن فيما بعد إذا ما زالت هذه الحبوب صالحة للآكل أم لا.

لذلك سنستعرض في السطور القادمة متى يمكنك تخزين الفاصولياء المجففة وإلى متى تبقى صالحة.

كم تبلع مدة صالحية الفاصولياء المجففة؟

تبقى الفاصوليا المجففة صالحة من سنة إلى سنتين، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، إلا أنها في الحقيقة قد تستمر صالحة إلى الأبد، إذ تعتبر الفاصوليا المجففة من الأطعمة غير قابلة للتلف، إلا أنها بعد سنتين إلى ثلاث سنوات تبدأ قيمتها الغذائية في التناقص، وتختفي جميع فوائدها بعد خمس سنوات، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك طهيها وتناولها بعد 10 سنوات، إلا أنها تكون خالية من الفوائد الصحية والفيتامينات.

وقد يطرأ بعض التغييرات الطفيفة على مظهرها بعد هذه الفترة، إلا أنها تبقى آمنة للأكل طالما كانت محفوظة في مكان بارد وجاف ومظلم.

كما يجب أن تحفظ الفاصوليا المجففة في علبة أو أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق، وذلك للاحتفاظ بها والحفاظ على فوائدها لإطول فترة ممكنة.

كيف تعرف أنها أصبحت غير صالحة للإستخدام؟

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إذا وجدت الفاصولياء متعفنة أو ذات رائحة كريهة، تخلصي منها على الفور، وذلك قد يحدث بسبب وصول الرطوبة إلى العلبة أو بسبب تعرضها للشمس، إذ تكون هذه الحبوب أفضل كلما كان تعرضها للهواء والشمس أقل.

كيفية طهي الفاصولياء المجففة؟

عليكِ بنقع حبات الفاصوليا قبل وقت يوم الطهي بليلة، لأن ذلك سيسرع عملية الطهي، ثم قومي بغسلها عدة مرات، ثم ضعيها على الغاز واتركيها تغلي ببطء، إلى أن تصبح طرية، وذلك قد يستغرق من ساعة إلى ثلاث ساعات، حسب الكمية ومدة النقع.

طرق لاستخدام الفاصولياء المجففة

1- يمكنكِ استخدامها في تحضير حساء الفاصولياء مع حليب جوز الهند.

2- يمكنكِ طبخها واستخدامها في العديد من السلطات مثل سلطة الناتشوز أو في التاكو.

3- ويمكن وضعها كطبق للتغميس بحانب بعض الأطعمة مثل الديك الرومي أو الدجاج المحشي.