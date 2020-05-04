شكرا لقرائتكم خبر عن جدة بريطانية عمرها 100 سنة تهزم كورونا و6 أمراض قاتلة أخرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافت جدة بريطانية تبلغ من العمر 100 عام من فيروس كورونا وخرجت من المستشفى، وبذلك استطاعت أن تقهر 7 أمراض قاتلة على مدار حياتها، حيث نجت من قبل من عدة أمراض هى: الحمى القرمزية والحصبة والسعال الديكي والخناق والإنفلونزا ونوبتين قلبيتين وأخيراً هزمت كورونا.





ووفقاً لموقع جريدة "دايلي ميل" البريطانية تغلبت روز هيلي على العديد من الأمراض وظلت تقاتل من أجل حياتها.

وقد كانت أسرتها التي تضم 11 من أحفادها و 22 من أبناء أحفادها وسبعة من أحفاد أحفادها، سعداء للغاية عندما تعافت تماماَ بعد 18 يومًا في المستشفى بسبب كورونا.

قالت حفيدتها تريسي أبليارد، التي تبلغ من العمر 49 سنة ، "إنها سعيدة بعودتها إلى المنزل.. إنها لم تفشل أبدًا في هزيمة أي مرض أصابها طوال حياتها وظلت قوية."

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وأوضحت قائلة "كنا جميعًا قلقين بشأن إصابتها بالفيروس، في البداية كنا نخشى الأسوأ، لكنها استطاعت التغلب عليه."

قالت تريسي أن روز كان لديها موقف إيجابي ويمكنها أن تضع ابتسامة على وجه أي شخص.

وأصيبت الجدة بالكثير من الأمراض، لكنها حاربتهم جميعًا، فقد عانت قليلاً من اعتلال الصحة في السنوات الثماني الماضية حيث عانت من الذبحة الصدرية وتعرضت لنوبتين قلبية ولكن هذا يثبت فقط أنها لا تزال قوية وتقاتل، بخلاف الأمراض الأخرى التي قاتلتها في سن أصغر.من جانبها، قالت كاتي أشتون في مستشفى نورثرن جنرال بإنجلترا، يسعدنا دائمًا رؤية مرضى مثل روز يتحسنون ويعودون إلى المنزل.

وأوضح البروفيسور كريس مورلي، رئيس الممرضات في مستشفيات شيفيلد: "أشعر بسعادة غامرة لأن هيلي تعافت من Covid-19، فمن الواضح أنها سيدة غير عادية وأنا أعلم أن فرقنا عملت بجد لضمان تلقيها الرعاية والدعم الذي تحتاجه هي وأسرتها في هذا الوقت الصعب."