شكرا لقرائتكم خبر عن سر الصيام الإلهى.. عبادة وشفاء ودواء ينقذ الجسم من السموم والأمراض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحركة والنفس والتفكير وتناول الطعام، فكل شىء نقوم به يؤثر على الجسم وله دورة محددة وتفاعلات داخل أجسادنا، ومع شهر رمضان فإن الصيام من أبرز الأشياء التى تؤثر على صحة الجسم ولها مراحل مختلفة، ويقدم موقع Brightside ما يقوم به الصيام داخل الجسم .

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